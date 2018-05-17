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Саундтрек таганрожца Ромы Зверя признали лучшим на Каннском фестивале

Саундтрек таганрожца Ромы Зверя признали лучшим на Каннском фестивале
Рома Зверь стал обладателем награды Каннского фестиваля за лучший саундтрек. Во франции Роман Билык и Герман Осипов были номинированы на престижную премию Cannes Soundtrack 2018 за композицию из фильма «Лето» ростовского режиссера Кирилла Серебренникова. Артисты выступили музыкальными продюсерами ленты.

О радостной новости певец рассказал в своем микроблоге.

- Победа!, - кратко резюмировал Роман.

Стоит отметить, что достижение таганрожца привело его поклонников его творчества в восторг. Подписчики оставляли свои поздравления в комментариях.

Напомним, картину «Лето» срежиссировал ростовчанин Кирилл Серебренников. В ленте рассказывается о взаимоотношениях советских рок-звезд. Роман Билык стал не только музыкальным продюсером работы. В ленте он исполнил роль друга Виктора Цоя - Михаила Науменко. Фильм попал в конкурсную программу престижнейшего французского кинофестиваля. Сам Серебренников сейчас содержится под домашним арестом по делу о хищении 133 миллионов рублей.

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