Саундтрек таганрожца Ромы Зверя признали лучшим на Каннском фестивале



Рома Зверь стал обладателем награды Каннского фестиваля за лучший саундтрек. Во франции Роман Билык и Герман Осипов были номинированы на престижную премию Cannes Soundtrack 2018 за композицию из фильма «Лето» ростовского режиссера Кирилла Серебренникова. Артисты выступили музыкальными продюсерами ленты.



О радостной новости певец рассказал в своем микроблоге.



- Победа!, - кратко резюмировал Роман.



Стоит отметить, что достижение таганрожца привело его поклонников его творчества в восторг. Подписчики оставляли свои поздравления в комментариях.



Напомним, картину «Лето» срежиссировал ростовчанин Кирилл Серебренников. В ленте рассказывается о взаимоотношениях советских рок-звезд. Роман Билык стал не только музыкальным продюсером работы. В ленте он исполнил роль друга Виктора Цоя - Михаила Науменко. Фильм попал в конкурсную программу престижнейшего французского кинофестиваля. Сам Серебренников сейчас содержится под домашним арестом по делу о хищении 133 миллионов рублей.