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С начала года в Ростовской области подорожали овощи и ряд других продуктов

С начала года в Ростовской области подорожали овощи и ряд других продуктов
Фото: Kharkovforums.com

В Ростовской области с начала года значительно подорожали овощи и ряд других продуктов. По данным Ростовстата, с начала года цены выросли в среднем на 2-4%.

Сильно в цене подскочил так называемый «борщевой набор» - картофель, морковь, лук, капуста. Больше остальных, на 5%, подорожала морковь. В Ростове килограмм корнеплода стоит 25,7 руб. Это самая низкая цена в области. В Таганроге морковка стоит 28,2 руб., а в Сальске – 28,7 руб.

На 4,5% подорожал лук. Средняя его цена по области составляет 26 руб.

Цена капусты выросла на 4,2%. Стоимость килограмма овоща в среднем по области равна 30,8 руб., в донской столице – 32,3 руб., в Таганроге – 32,9.

С конца декабря прошлого года картофель вырос в цене на 3,8%. В Ростове килограмм картошки можно купить за 24,6 руб. Средняя цена по области составляет 25,9 руб.

Кроме того, выросла цена на творог, муку и гречку. Стоимость килограмма творога на начало января составляла 281,3 руб., муки – 31,7 руб., гречки – 36,7 руб.

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