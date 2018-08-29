Ростовскую детскую железную дорогу закрыли на ремонт





В Ростове детская железная дорога закрывается на ремонт. 29 августа по кольцу проследовал последний поезд в этом году.



После завершения реконструкции в новом сезоне маленьким ростовчанам обещают много интересного.

- В ходе плановой реконструкции будет проведена замена деревянных шпал на железобетонные, обновят перроны и отреставрируют депо, а также появится гидроколонка для заправки паровоза водой, - рассказали в сообществе юных железнодорожников ДЖД Ростова.



Обновленная детская железная дорога по плану должна вновь заработать в мае 2019 года.



Добавим, что ростовская ДЖД была открыта в 1940 году специально для того, чтобы дети и подростки могли изучать железнодорожные специальности. Пути проходят через парк имени Николая Островского. Длина детского железнодорожного полотна составляет почти четыре километра. Допустимая скорость, с которой паровоз перевозит маленьких пассажиров, - 15 километров в час. Полный круг поезд проходит за 24 минуты.