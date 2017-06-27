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Ростовская пенсионерка сняла заводное видео о родном городе

Ростовская пенсионерка сняла заводное видео о родном городе

В Ростове пенсионерка под псевдонимом Алла Пиксель сняла видео о любимом городе.

Композиция милой дамы называется «Я с Ростова». Родной город для исполнительницы – это «только небо, солнце и песок, счастья я хочу отпить глоток». На этих словах в клипе в руках Аллы появляется бокал, которым она потом черпает воду из Дона.

«В Ростове вас обманут, разведут, ведь каждый ростовчанин – это плут», - считает автор песни.

В течение двухминутного видео исполнительница появляется на фоне известных ростовских достопримечательностей: памятника «Тачанка», парка им. Горького, у футбольного мяча ЧМ-2018.

«Ты с моей душою не балуй, подари мне лучше поцелуй», - призывает ростовчанка.

За сутки клип о Ростове посмотрели около двух тысяч человек.

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