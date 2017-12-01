Ростовчанка Виктория Лопырева стала музой Николая Баскова



Ростовчанка Виктория Лопырева стала музой Николая Баскова. Романтичное видео девушка выложила на своей страничке в «Инстаграм» в разделе «История».



На записи Николай Басков во время своего выступления то и дело оборачивается назад, где ежесекундно сменяются фотографии его возлюбленной. Свое видео модель подписала на английском языке, что переводится как «Счастлива быть музой…».



К сожалению поклонников пары, они все реже стали выкладывать совместные фото. Виктория сейчас активно готовится к ЧМ-2018, а Николай регулярно выступает на концертах, которых в конце года стало намного больше.



