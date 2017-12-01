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Ростовчанка Виктория Лопырева стала музой Николая Баскова

Ростовчанка Виктория Лопырева стала музой Николая Баскова
Ростовчанка Виктория Лопырева стала музой Николая Баскова. Романтичное видео девушка выложила на своей страничке в «Инстаграм» в разделе «История».

На записи Николай Басков во время своего выступления то и дело оборачивается назад, где ежесекундно сменяются фотографии его возлюбленной. Свое видео модель подписала на английском языке, что переводится как «Счастлива быть музой…».

К сожалению поклонников пары, они все реже стали выкладывать совместные фото. Виктория сейчас активно готовится к ЧМ-2018, а Николай регулярно выступает на концертах, которых в конце года стало намного больше.

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