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Ростовчанка Виктория Лопырёва проиграла «Битву красоток РФПЛ»

Ростовчанка Виктория Лопырёва проиграла «Битву красоток РФПЛ»
Ростовчанка Виктория Лопырёва проиграла конкурс красоты среди девушек, так или иначе имеющих отношение к футболу.

В финале конкурса, который был проведен в сообществе Sports_Beauty ВКонтакте, посол чемпионата мира по футболу-2018 проиграла Екатерине Безлихотновой. Победительницей стала мастер спорта по художественной гимнастике, жена полузащитника новосибирской «Сибири» Никиты Безлихотнова.

Сама Екатерина спокойно отреагировала на звание самой красивой девушки российского футбола. По ее словам, ажиотажа вокруг конкурса она не создавала и была весьма удивлена, узнав о своей победе.
- Для меня было уже неожиданностью то, что я оказалась в финале, не говоря уже о победе, поскольку я не являюсь медийной личностью в отличие от Виктории, - прокомментировала Екатерина Безлихотнова. - Была удивлена таким количеством приятных комментариев в свой адрес от абсолютно незнакомых людей.

Ростовчанка Виктория Лопырёва проиграла «Битву красоток РФПЛ»

Екатерина Безлихотнова - выпускница РГУФКСМиТ и студентка РАНХиГС. У Екатерина и Никиты Безлихотновых есть 4-летняя дочка.

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