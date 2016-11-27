Ростовчанин умер за рулем иномарки

Неуправляемый автомобиль продолжил движение и попал в ДТП.



В Ростове водитель иномарки умер за рулем автомобиля. Сердце ростовчанина остановилось во время движения.



Трагический случай произошел днем 15 января в районе дома № 6 на улице Каскадной.

- По предварительным данным, 60-летнему водителю «Рено Дастер» стало плохо и он скоропостижно скончался за рулем автомобиля, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области. – Неуправляемая иномарка продолжила движение и допустила столкновение с «Форд Фокусом».



По словам родственника владельца «Рено», у мужчины случился инфаркт. В результате ДТП водитель и пассажир «Форда» не пострадали.