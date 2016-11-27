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Ростовчанин умер за рулем иномарки

Неуправляемый автомобиль продолжил движение и попал в ДТП.
Ростовчанин умер за рулем иномарки
В Ростове водитель иномарки умер за рулем автомобиля. Сердце ростовчанина остановилось во время движения.

Трагический случай произошел днем 15 января в районе дома № 6 на улице Каскадной.
- По предварительным данным, 60-летнему водителю «Рено Дастер» стало плохо и он скоропостижно скончался за рулем автомобиля, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области. – Неуправляемая иномарка продолжила движение и допустила столкновение с «Форд Фокусом».

По словам родственника владельца «Рено», у мужчины случился инфаркт. В результате ДТП водитель и пассажир «Форда» не пострадали.

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