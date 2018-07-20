Ростовчанин получил по почте монеты II века до н.э.



Сотрудники Южной оперативной таможни пресекли попытку ввоза 12-ти серебряных римских денариев и антонинианов. На имя ростовчанина по почте пришли монеты, датированные концом II века до н.э. - середины III в н.э.



Для незаконного перемещения культурных ценностей мужчина использовал канал международных почтовых отправлений.



При проведении таможенного досмотра в посылке обнаружили монеты. По заключению эксперта, они являются культурными ценностями, которые стоят на момент перемещения более 100 тысяч рублей.



По факту ввоза культурных ценностей возбуждено уголовное дело. Динарии и антонинианы изъяты.



