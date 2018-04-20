Ростовчане забросали мусором три машины за неправильную парковку



Ростовчане забросали мусором три машины за неправильную парковку. Инцидент случился утром 22 апреля на улице 2-й Баррикадной.



Жители Дона уверены, таким образом местные жители пытались проучить автохамов, которые не уважают других автомобилистов.



Поступок ростовчан сразу получил десятки комментариев. Одни высказались, что таких водителей подобные методы ничему не учат. Другие уверены, что нужны еще более жесткие меры борьбы с хамами, которые не уважают других автомобилистов.