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Ростовчане просят сдвинуть с мертвой точки благоустройство Александровской рощи

Ростовчане просят сдвинуть с мертвой точки благоустройство Александровской рощи
Жители Ростова-на-Дону просят ускорить благоустройство Александровской рощи. Соответствующую петицию горожане опубликовали на сайте «Активный ростовчанин». По их мнению, территорию давно пора облагородить и создать парк. Они надеются, что роща превратится в культурное место для безопасного семейного отдыха и прогулок.

Ранее уже появилась подобная петиция. В ней жители просили площадку под жилую застройку перевести в зону для отдыха. Теперь на заброшенной территории в 36 га власти намерены навести порядок и возвести жильё для обманутых дольщиков, а участок рощи площадью 18 га обустроить и превратить в парк. Создать прогулочную зону планировали еще с 2012 года. Но роща пока остается заброшенной. Вместо облагороженных клумб, аллей и дорожек, скамеек и площадок для игр здесь - лишь заросшая сорняками территория, мусор и разбитые дороги.

Авторы петиции напомнили чиновникам донской столицы, что жители Александровки ждут выполнения обещаний. Горожане надеются, что в скором времени смогут отдыхать в благоустроенном поблизости парке.

Петицию с просьбой привести Александровскую рощу в порядок подписали несколько сотен человек.
Ростовчане просят сдвинуть с мертвой точки благоустройство Александровской рощи

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