Ростовчане почтили память жертв теракта в питерском метро



Ростовчане собрались 4 апреля на Большой Садовой, чтобы почтить память жертв теракта в питерском метро. Студенты вузов южной столицы, сочувствующие люди и первые лица города возложили цветы к памятнику «Мать и дитя». Возле монумента установили баннер с надписью «Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург. Скорбим вместе».







Выразить солидарность с родственниками погибших и пострадавших прибыли глава администрации Ростова Виталий Кушнарев и заместитель главы по социальным вопросам Виктор Бережной.

- Это огромная трагедия, которая никого не оставила равнодушным,- сказал глава администрации Ростова Виталий Кушнарев. - Ростовчане тоже не остались в стороне. Мы чтим память наших ушедших из жизни соотечественников. Но, при всей горести этой ситуации, нас не запугать, это нас только сплотит. Мы будем и дальше бороться со всем этим злом.







Акция продлится целый день. Все желающие смогут возложить цветы в любое время.



Напомним, 3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге произошёл взрыв. Погибли 14 человек, около 50 пострадали. Официальная причина случившегося - теракт.



