Ростовчан за жестокое обращение с животными будут наказывать крупным штрафом или реальным тюремным сроком



Ростовчан за жестокое обращение с животными будут наказывать крупным штрафом или реальным тюремным сроком. В случае одобрения поправки могут принять уже на следующей неделе.



Согласно нововведению если вина живодера будет доказана, он должен будет выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей или лишением свободы до трех лет. Если преступление будет совершено группой людей или в присутствии малолетнего, то наказание увеличивается. В этом случае размер штрафа будет установлен в размере от 100 до 300 тысяч рублей, а тюремное заключение увеличится до 5-ти лет.