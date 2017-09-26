Ремонт тротуара на Большой Садовой в Ростове завершат к концу октября





В Ростове ремонт тротуара на Большой Садовой завершат к 20 октября. Об этом сообщили в городской администрации.



Ремонт пешеходной зоны на главной улице донской столицы длился на протяжении всего лета. Всё это время ростовчанам приходилось терпеть неудобства. Горы песка и щебня, блоки тротуарной плитки занимали весь тротуар. Обходить реконструируемые участки пешеходам зачастую приходилось по дороге.



Как сообщили в мэрии, укладка плитки и установка бордюров завершены на 90%. Полностью закончить работы планируется к 20 октября.



