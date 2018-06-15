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Ректор ростовского медуниверситета заработал меньше своих подчиненных

Ректор ростовского медуниверситета заработал меньше своих подчиненных
Наталья Волкова, Петр Циганков, Наталья Дроботя.
Опубликованы сведения о доходах руководства Ростовского медицинского государственного университета. Самый скромный заработок оказался у ректора вуза Сергея Шлыка. Профессор заработал всего 2 050 430 рублей. В его владении находится «Фольксваген Туарег».

Значительно больше получила проректор по научной работе Наталья Волкова. В 2017 году она задекларировала 3 897 020 рублей. Доктор медицинских наук имеет квартиру площадью 117 квадратных метров и «БМВ Х3».

Почти на 300 тысяч больше заработала проректор по учебной работе Наталья Дроботя. Ее годовой доход составил 4 259 738 рублей. Замруководителя владеет квартирой в 141,5 «квадратов» и иномаркой «Инфинити G25».

Самым богатым среди работников вуза стал проректор по лечебной работе Петр Циганков. Он заработал за год 4 653 374 рубля. В его собственности - квартира площадью 81,7 квадратных метра, земельный участок и бокс. Он является владельцем «Ауди Q7 3.0».

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