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Разыскивается 33-летний ростовчанин, пропавший неделю назад

Разыскивается 33-летний ростовчанин, пропавший неделю назад

В Ростове пропал 33-летний местный житель Сергей Сочивкин, пропавший неделю назад. 27 января ростовчанин вышел из своего дома и не вернулся. Родственники молодого человека обратились в полицию.

Приметы пропавшего: рост около 170 сантиметров, зеленые глаза, светло-русые волосы. В день пропажи он был одет в черную куртку, синюю жилетку, синие спортивные штаны и серую шапку.

Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Сергей Сочивкин или видел его, просят сообщить в полицию по телефону 02 (или 102).

Напомним, в Ростовской области уже две недели разыскивается 29-летняя азовчанка Александра Соловьева. Девушка пропала 1 января, до сих пор никто из близких не знает, где она находится.

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