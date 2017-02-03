Разыскивается 33-летний ростовчанин, пропавший неделю назад





В Ростове пропал 33-летний местный житель Сергей Сочивкин, пропавший неделю назад. 27 января ростовчанин вышел из своего дома и не вернулся. Родственники молодого человека обратились в полицию.



Приметы пропавшего: рост около 170 сантиметров, зеленые глаза, светло-русые волосы. В день пропажи он был одет в черную куртку, синюю жилетку, синие спортивные штаны и серую шапку.



Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Сергей Сочивкин или видел его, просят сообщить в полицию по телефону 02 (или 102).



Напомним, в Ростовской области уже две недели разыскивается 29-летняя азовчанка Александра Соловьева. Девушка пропала 1 января, до сих пор никто из близких не знает, где она находится.