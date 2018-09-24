Пьяный угонщик за ночь украл две машины в Ростовской области



Житель города Гуково за одну ночь угнал две машины. На одной он покатался, а вторую смог только оттолкать.



В ночь на 12 сентября пьяный 22-летний гуковчанин на одной из улиц города повредил замок припаркованного «ВАЗ-2105». Он собирался угнать легковушку, но не смог завести её. Оттолкав машину на восемь метров, подозреваемый бросил её.



Затем, также повредив замок и соединив провода зажигания, парень угнал «ВАЗ-2114». Покатавшись на чужой машине, он бросил её на дороге.

- В настоящее время подозреваемый в угоне задержан, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».