Авторизация

Регистрация
  • USD 60.38
  • EUR 68.95
Новости

Общество

0

Пропавшую украинку нашли в Ростовской области у любовника

Пропавшую украинку нашли в Ростовской области у любовника
Пропавшую жительницу Украины Юлию Лесняк нашли в Ростовской области. 24-летняя девушка была у своего молодого человека в поселке Молодёжный под Зверево.

Уроженка Луганской области последнее время жила в Ростовской области в городе Зверево. После 30 апреля она перестала выходить на связь с родственниками. Её телефон был всё время выключен.

О том, где находится девушка, родственники ничего не знали больше двух месяцев. В начале июля пропавшая нашлась в посёлке Молодежный. Как она объяснила родным, уехав из Зверево, она решила начать новую жизнь.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.