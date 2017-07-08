Пропавшую украинку нашли в Ростовской области у любовника



Пропавшую жительницу Украины Юлию Лесняк нашли в Ростовской области. 24-летняя девушка была у своего молодого человека в поселке Молодёжный под Зверево.



Уроженка Луганской области последнее время жила в Ростовской области в городе Зверево. После 30 апреля она перестала выходить на связь с родственниками. Её телефон был всё время выключен.



О том, где находится девушка, родственники ничего не знали больше двух месяцев. В начале июля пропавшая нашлась в посёлке Молодежный. Как она объяснила родным, уехав из Зверево, она решила начать новую жизнь.