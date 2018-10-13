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Пропавших подружек в Волгодонске нашли живыми

Пропавших подружек в Волгодонске нашли живыми
В Волгодонске нашли живыми двух пропавших школьниц. Они несколько дней ночевали у своего знакомого в районе квартала В-16. Местонахождение девочек стало известно днем 15 октября.

На протяжении пяти дней мама одной из школьниц неустанно патрулировала город, нашла волонтеров для поиска, обзванивала всех знакомых своей дочери. В результате она нашла 13-летнюю Александру К. и 15-летнюю Ксению П. на квартире у одного из знакомых Ксении.

Напомним, что школьницы пропали и перестали выходить на связь 11 октября. Родители сразу кинулись на поиски. Спустя пять дней, 15 октября, девочки нашлись.

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