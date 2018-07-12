Пропавшего дезориентированного пенсионера ищут в Ростовской области



В Ростовской области пропал пожилой житель Весёловского района. 81-летний Юрий Георгиевич Сомов проживает в посёлке Средний Маныч. Он ушёл из дома 6 июля и до сих пор не вернулся.



Родственники мужчины обратились в полицию и к добровольцам из поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Волонтёры распространили листовки с фотографией и приметами пропавшего. Рост пенсионера около 170-175 сантиметров, волосы седые, зелёные глаза. В день пропажи на нём были тёмно-синие брюки, голубая рубашка с рукавом, чёрные шлепки и светлая кепка.



Мужчина дезориентирован, возможно, он заблудился и не может найти дорогу домой.



Всех, кто видел Юрия Георгиевича Сомова или знает, где он может находиться, просят позвонить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.