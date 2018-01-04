Пропавшая в Ростове школьница две недели скрывалась у подруги



Фото: Zap-degunino.mos.ru



В Ростове нашли пропавшую школьницу. 14-летняя Виктория Т. почти две недели скрывалась у подруги, пока её искали родные, полиция и волонтёры.



Девочка ушла из своего дома в Ворошиловском районе города 25 декабря. С этого дня с родителями она на связь не выходила. Обеспокоенные близкие обратились в полицию. К розыску подростка подключились добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Волонтёры распространили ориентировки с фотографией и приметами пропавшей школьницы. Одну из таких листовок увидела подруга, у которой, как выяснилось, и жила пропавшая Виктория. Девочка испугалась неприятностей и попросила приятельницу уйти.



Тогда Виктория стала обзванивать знакомых и спрашивать, у кого из них она может пожить. Но к этому времени её нашли полицейские.

- Сотрудники полиции установили местонахождение несовершеннолетней 5 января, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Сейчас она дома. С подростком и родителями проведена профилактическая беседа во избежание подобных ситуаций в будущем.



Как добавили в Донском главке, за время отсутствия никаких противоправных действий в отношении школьницы не совершалось.



Добавим, что спустя несколько дней после исчезновения подростка сотрудники следственного управления СКР по Ростовской области начали проверку по факту исчезновения несовершеннолетней.