Продавец магазина спугнула вооружённого грабителя в Ростовской области





В Ростовской области продавец продуктового магазина спугнула вооружённого грабителя.



Попытка разбойного нападения произошла в Песчанокопском районе 3 марта. В торговую точку ворвался мужчина. Угрожая кассиру ножом, он потребовал отдать ему выручку. Но женщина оттолкнула грабителя, выбежала на улицу и стала звать на помощь. Несостоявшийся налётчик поспешил ретироваться.

- В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в совершении данного преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».



Мужчина задержан. По факту случившегося проводится проверка.