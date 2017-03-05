Авторизация

Регистрация
  • USD 58.91
  • EUR 61.98
  • Погода в г. +2
Новости

Общество

0

Продавец магазина спугнула вооружённого грабителя в Ростовской области

Продавец магазина спугнула вооружённого грабителя в Ростовской области

В Ростовской области продавец продуктового магазина спугнула вооружённого грабителя.

Попытка разбойного нападения произошла в Песчанокопском районе 3 марта. В торговую точку ворвался мужчина. Угрожая кассиру ножом, он потребовал отдать ему выручку. Но женщина оттолкнула грабителя, выбежала на улицу и стала звать на помощь. Несостоявшийся налётчик поспешил ретироваться.
- В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в совершении данного преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Мужчина задержан. По факту случившегося проводится проверка.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!