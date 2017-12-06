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Получасовая парковка у аэропорта Платов обошлась ростовчанину в 500 рублей

Получасовая парковка у аэропорта Платов обошлась ростовчанину в 500 рублей

За полчаса парковки у здания аэропорта Платов ростовчанину пришлось отдать 500 рублей.

Житель Ростова оставил свой автомобиль в зоне посадки/высадки пассажиров и погрузки/выгрузки багажа. По правилам цена стоянки на этой территории выше, чем в других зонах. Плата не взимается только за первые 15 минут стоянки перед зданием аэровокзала, по истечении этого времени автовладельцу придётся заплатить 500 рублей.

Получасовая парковка у аэропорта Платов обошлась ростовчанину в 500 рублей

Напомним, в новом международном аэропорту есть несколько видов парковок, в том числе бесплатная, общей вместимостью более двух тысяч машино-мест. Так, стоимость стоянки в зоне Р1, рассчитанной на 244 парковочных места, составляет 200 рублей за нахождение автомобиля на парковке до одного часа, до двух часов – 400 рублей, от двух до трёх часов – 500 рублей, за четыре часа придётся заплатить 600 рублей. Получасовая стоянка в зоне Р2 (300 машино-мест) стоит 100 рублей, час стоянки обойдётся в 200 рублей, два часа - 400 рублей, три часа – 500 рублей и так далее.

На долгосрочную парковку установлены следующие расценки: суточная стоянка обойдётся в 500 рублей, двое суток – 1 000 рублей, до трёх суток – 1 400 рублей, до четырёх – до 1 800 рублей.

Получасовая парковка у аэропорта Платов обошлась ростовчанину в 500 рублейПолучасовая парковка у аэропорта Платов обошлась ростовчанину в 500 рублейПолучасовая парковка у аэропорта Платов обошлась ростовчанину в 500 рублейПолучасовая парковка у аэропорта Платов обошлась ростовчанину в 500 рублей

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