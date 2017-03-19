Подвал четырехэтажки в Ростове залило водой из канализации



Подвал четырехэтажки в Ростове залило водой из канализации. Об этом 21 марта сообщили местные жители. Дом находится в Александровке, на проспекте 40-летний Победы, 53Д.



Как утверждает жительница дома, канализационные воды полились в подвал 20 марта около семи часов вечера. В квартирах и подъезде второй день стоит ужасный запах. На кадрах видно, что вода продолжает прибывать.

- В организации ЖЭУ-5, обслуживающей наш дом, никаких мер не принимают, только отвечают, что информация передана в Водоканал.- пишет ростовчанка в социальных сетях.



Rostov.ru девушка рассказала, что живет на первом этаже. В квартире есть свой подвал, и существует большая вероятность его затопления. Сколько времени Водоканал будет рассматривать заявку, неизвестно, но вполне возможно, что к тому времени, пока на заявку все же решат ответить, зловонные канализационные воды дойдут до квартир.