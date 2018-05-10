Под Ростовом открылись традиционные казачьи шермиции: фоторепортаж



Традиционные казачьи игры начались под Ростовом. Шермиции проводятся в Аннинской крепости, в станице Старочеркасской. Мероприятие стартовало 12 мая.



Участники фестиваля смогли проникнуться казачьими жизнью и бытом. Зрители увидели традиционные стрельбу из лука, игру в айданы, мастерство джигитовки. Также казаки состязались в кулачных боях и борьбе на поясах.



Кроме того, собравшиеся смогли стать частью старинных казачьих воинских обрядов и ритуалов. Зрители оценили умение донцов обращаться с пикой, луком, дротиком и шашкой. Традиционной для степных культур также является борьба «на ломка», народные конные состязания казаков и прочие состязания.



Однако не только воинским искусством привлекает туристов шермиции. Зрители слушали донские песни в исполнении народных коллективов, участвовали в мастер-классах по казачьим ремёслам. Проголодавшихся участников угощали блюдами традиционной донской кухни.



Напомним, шермиции возродились в Ростовской области в 2009 году. В этом мае они проходят два дня. Праздник закончится 13 мая в шесть вечера.