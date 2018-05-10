Авторизация

Регистрация


  • USD 61.74
  • EUR 73.51
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Под Ростовом открылись традиционные казачьи шермиции: фоторепортаж

Под Ростовом открылись традиционные казачьи шермиции: фоторепортаж
Традиционные казачьи игры начались под Ростовом. Шермиции проводятся в Аннинской крепости, в станице Старочеркасской. Мероприятие стартовало 12 мая.

Участники фестиваля смогли проникнуться казачьими жизнью и бытом. Зрители увидели традиционные стрельбу из лука, игру в айданы, мастерство джигитовки. Также казаки состязались в кулачных боях и борьбе на поясах.

Кроме того, собравшиеся смогли стать частью старинных казачьих воинских обрядов и ритуалов. Зрители оценили умение донцов обращаться с пикой, луком, дротиком и шашкой. Традиционной для степных культур также является борьба «на ломка», народные конные состязания казаков и прочие состязания.

Однако не только воинским искусством привлекает туристов шермиции. Зрители слушали донские песни в исполнении народных коллективов, участвовали в мастер-классах по казачьим ремёслам. Проголодавшихся участников угощали блюдами традиционной донской кухни.

Напомним, шермиции возродились в Ростовской области в 2009 году. В этом мае они проходят два дня. Праздник закончится 13 мая в шесть вечера. Под Ростовом открылись традиционные казачьи шермиции: фоторепортажПод Ростовом открылись традиционные казачьи шермиции: фоторепортажПод Ростовом открылись традиционные казачьи шермиции: фоторепортажПод Ростовом открылись традиционные казачьи шермиции: фоторепортажПод Ростовом открылись традиционные казачьи шермиции: фоторепортажПод Ростовом открылись традиционные казачьи шермиции: фоторепортажПод Ростовом открылись традиционные казачьи шермиции: фоторепортаж

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.