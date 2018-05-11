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Почти 50 млн рублей потратят в Ростове на дорожные знаки и разметку

Почти 50 млн рублей потратят в Ростове на дорожные знаки и разметку
В Ростове на нанесение разметки и установку дорожных знаков потратят почти 50 миллионов рублей.

Соответствующий контракт на сайте госзакупок разместила Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Максимальная стоимость договора составляет 47 498 652 рубля.

Согласно опубликованной документации, победитель аукциона должен установить в Ростове 847 новых знаков и нанести более 42 тысяч квадратных метров разметки.

В технической документации прописано, что горизонтальная дорожная разметка должна наноситься термопластиком со световозвращающими элементами экструдерным или спрей-методом. Разметка краской (эмалью) со световозвращающими элементами наносится гидравлическим (безвоздушным) методом.

Дорожные знаки, которые установит подрядчик, должны прослужить не менее семи лет.

Добавим, что ежегодно на нанесение разметки в Ростове выделяют немалые деньги. Так, менее года назад, в сентябре 2017-го, на эти цели было потрачено 10 миллионов рублей. Годом ранее, в марте 2016-го, на нанесение дорожной разметки потратили 75 миллионов рублей.

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