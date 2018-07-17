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Племянник ищет дядю, пропавшего 14 лет назад в Ростовской области

Племянник ищет дядю, пропавшего 14 лет назад в Ростовской области

Олим Раупов переехал в Семикаракорск из Узбекистана в 1998 году. В 2004 году он перестал выходить на связь с родными.

Анвар Раянов, племянник Олима, рассказал: его дядя уехал из родного города Карши в Ростовскую область на заработки. Раупов регулярно отсылал письма родственникам в течение 6 лет. Из переписки известно, что он нашел работу и имел стабильный доход. Олим Раупов звонил родным и сообщал, где живет и чем занимается. Затем связь внезапно оборвалась.
- Сначала мы не придали этому особого значения, ну мало ли какие обстоятельства, - рассказал Анвар. - Но спустя несколько месяцев начали искать дядю.

У родных Олима тогда не было ни регулярной связи с ним, ни социальных сетей. Поиски не увенчались успехом. Спустя 14 лет племянник пропавшего возобновил розыск. Анвар Раянов живет в Сергиевом посаде, поэтому начал поиски дяди через социальные сети. Поначалу на его клич о помощи отозвался парень, но вскоре тот перестал отвечать.

Если вы видели Олима Раупова или знаете что-то о его судьбе, то можете связаться с Анваром Раяновым по номеру: 89771628883.

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