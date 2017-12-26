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Пассажиры маршрутки выбирались из салона через окно в Ростове

Пассажиры маршрутки выбирались из салона через окно в Ростове
Пассажиры маршрутки выбирались из салона через окно в Ростове. Инцидент произошел 27 декабря в Александрове.

Свидетели случившего отмечают, что водителя маршрутного такси № 55 остановили сотрудники ДПС. С мужчиной стражи порядка беседовали более 40 минут. При этом пассажиры все это время находись в салоне. Некоторым из них надоело ждать шофера, и они решили покинуть транспортное средство. Так как дверь была заперта, горожане открыли окно и выбрались из общественно транспорта.

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