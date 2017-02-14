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Пассажирка рейса «Ростов-на-Дону – Тель-Авив» попыталась вывезти из России 960 старинных марок

Пассажирка рейса «Ростов-на-Дону – Тель-Авив» попыталась вывезти из России 960 старинных марок

Пассажирка международного рейса «Ростов-на-Дону – Тель-Авив» попыталась вывезти из России коллекцию из 960 старинных марок. Основная часть коллекции – советские марки разных лет, но есть и необычные экземпляры из Болгарии, Венгрии и республики Бурунди, датированные началом ХХ века.
- Коллекция марок была направлена в экспертно-криминалистическую лабораторию,- рассказали в пресс-службе Роствоской таможни.- Их общую стоимость узнают после экспертизы . Если эксперты признают изъятые марки культурными ценностями, в отношении гражданки будут возбуждены дела об административных правонарушениях по фактам недекларирования и несоблюдения запретов и ограничений.

Для того, чтобы вывезти из страны культурные ценности, необходимо заполнить таможенную декларацию, а также получить свидетельство Министерства культуры.

Пассажирка рейса «Ростов-на-Дону – Тель-Авив» попыталась вывезти из России 960 старинных марокПассажирка рейса «Ростов-на-Дону – Тель-Авив» попыталась вывезти из России 960 старинных марокПассажирка рейса «Ростов-на-Дону – Тель-Авив» попыталась вывезти из России 960 старинных марок

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