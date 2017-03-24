Парень украл из магазина в Ростовской области продукты и алкоголь на 170 тыс. руб.





В Ростовской области задержали 20-летнего парня, подозреваемого в краже товара из магазина на 170 тыс. руб.



В отдел полиции Усть-Донецкого района обратился сотрудник администрации местного продуктового магазина. Он заявил, что 23 марта были украдены продовольственные товары и алкоголь. Общая сумма ущерба составила около 170 тыс. руб.

- Полицейские установили и задержали подозреваемого, которым оказался 20-летний житель города Константиновска, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Как было установлено, ночью он повредил окно магазина, проник внутрь и похитил товары.



Молодого человека доставили в дежурную часть, где стало известно, что ранее он уже был судим за подобное преступление. В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он помещён под подписку о невыезде.



