Парад Победы: фоторепортаж



В Ростове 9 мая в Ростове прошел военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как и в прошлом году, открывали парад девочки - барабанщицы из Белокалитвинского кадетского корпуса.







Всего 9 мая в Ростове-на-Дону торжественным маршем прошли более 2,6 тысяч военнослужащих Южного военного округа.







Впервые в донской столице возглавили механизированную колонну легендарный танкТ-34 и БМ-13 «Катюша».

За техникой Победы проследовали около 70 единиц современного вооружения. По главной площади города проехали бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3.







Ростовчане также смогли увидеть оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», реактивные системы залпового огня «Град-М», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и другая техника.







Вслед за боевыми порядками пехоты и техники Южного военного округа на главную площадь донской столицы вышла колонна «Бессмертного полка». Колонну возглавляли байкеры мотоклуба «Ночные волки». В этом году их было 73 – по числу лет, прошедших со Дня Победы.







За мотоциклистами проследовала военная техника, найденная поисковиками на местах сражений в Ростовской области. В Донском военно-историческом музеи технику поставили на ход и она заняла почетное место в колонне «Бессмертного полка». За ней проследовали участники акции. Колонна растянулась на несколько километров.







По центру города проехали бронемашины БА-20, БА-10, бронетранспортёр «Скаут», знаменитая ракетная установка катюша, трофейный немецкий автомобиль «Штовер».







В кузовах грузовиков и легковых автомобилей сидели молодые ребята в форме 1941-45 годов, участники ростовских военно-исторических клубов.







Шествие сопровождалось исполнением военных песен. На протяжении всего пути, от площади Карла Маркса до Ворошиловского проспекта, участников приветствовали ростовчане.



