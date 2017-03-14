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Около 360 млн. руб. составляет задолженность ФК «Ростов»

Около 360 млн. руб. составляет задолженность ФК «Ростов»

Долги ФК «Ростов» составляют около 360 млн. руб. Клуб задолжал футболистам и сотрудникам. Об этом сообщил куратор команды первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
- Общая задолженность клуба за предыдущие периоды – около 360 миллионов рублей, - сказал Игорь Гуськов. - Основная часть долга это налоги на фонд оплаты труда (около 250 млн руб.). Вторая часть – это премиальные основному составу и тренерам за осенние игры (около 110 млн руб.).

Заработная плата спортсменам и тренерам частично выплачена за январь. Отставание от графика составляет один месяц. Так, январскую зарплату игроки и сотрудник получат до конца марта. Деньги за февраль начнут выплачивать в первой половине апреля.

По словам заместителя губернатора, основная причина образовавшихся долгов – не сбалансированность доходов и расходов клуба в предыдущие годы.
- Расходы в значительной мере превышали доходы, - отметил Гуськов. - Задолженность имела тенденцию увеличения.

Напомним, что проблемы с долгами ФК «Ростов» начались давно. Задолженность по зарплате перед футболистами составляла несколько месяцев. Недавно почти миллион рублей собирался отсудить у ФК «Ростов» парк-отель «Каньон» за неоплаченные корпоративы.

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