Одну из улиц города назовут в честь ростовского артиста Михаила Бушнова



Одну из улиц города назовут в честь ростовского артиста Михаила Бушного. Об этом сообщается на сайте Ростовского академического театра драмы имени Горького. Такая улица появится в ЖК «Платовский». Об этом сообщается на официальном сайте театра.



Михаил Бушнов стал артистом театра имени Горького в 1962 году. За время своей карьеры он сыграл здесь свыше двухсот ролей. Ему было присвоено звание народного артиста СССР.



Михаил Бушнов умер четыре года назад. 21 октября 2018 года ему могло исполниться 95 лет.