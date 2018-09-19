Авторизация

Регистрация


  • USD 66.47
  • EUR 77.75
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Одну из улиц города назовут в честь ростовского артиста Михаила Бушнова

Одну из улиц города назовут в честь ростовского артиста Михаила Бушнова
Одну из улиц города назовут в честь ростовского артиста Михаила Бушного. Об этом сообщается на сайте Ростовского академического театра драмы имени Горького. Такая улица появится в ЖК «Платовский». Об этом сообщается на официальном сайте театра.

Михаил Бушнов стал артистом театра имени Горького в 1962 году. За время своей карьеры он сыграл здесь свыше двухсот ролей. Ему было присвоено звание народного артиста СССР.

Михаил Бушнов умер четыре года назад. 21 октября 2018 года ему могло исполниться 95 лет.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.