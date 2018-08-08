Оборудовать в парках площадки для собак предлагает ростовчанин



Оборудовать в парках площадки для собак предлагает ростовчанин. Свою петицию мужчина опубликовал на портале «Активный ростовчанин».



Активист говорит, что выгул собак на дески площадках, тротуарах и так далее не лучшим образом сказывается на чистоте и экологии. Поэтому было бы здорово установить в парках огороженные территории, где собаки смогут свободно гулять без поводка, а их владельцы отдыхать и общаться.



Владельцы собак смогут стать более ответственными, а животные могут безопасно и свободно играть, что уменьшает агрессивные проявления в их поведении. Кроме того Антон считает такие площадки отличным местом для общения и социализации. Данное пространство может позиционироваться как место для семейного отдыха с питомцами



Для того, что бы петицию рассмотрели, ей необходимо набрать 500 подписей.