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Оборудовать в парках площадки для собак предлагает ростовчанин

Оборудовать в парках площадки для собак предлагает ростовчанин
Оборудовать в парках площадки для собак предлагает ростовчанин. Свою петицию мужчина опубликовал на портале «Активный ростовчанин».

Активист говорит, что выгул собак на дески площадках, тротуарах и так далее не лучшим образом сказывается на чистоте и экологии. Поэтому было бы здорово установить в парках огороженные территории, где собаки смогут свободно гулять без поводка, а их владельцы отдыхать и общаться.

Владельцы собак смогут стать более ответственными, а животные могут безопасно и свободно играть, что уменьшает агрессивные проявления в их поведении. Кроме того Антон считает такие площадки отличным местом для общения и социализации. Данное пространство может позиционироваться как место для семейного отдыха с питомцами

Для того, что бы петицию рассмотрели, ей необходимо набрать 500 подписей.

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