Несколько домов Ростова вторые сутки остаются без электричества



Из-за аварии на стройке несколько домов Ростова по улицам Армейской и Нансена вторые сутки остаются без света. Электричество в частном секторе отключили 14 июля около 10:00 и до сих пор не восстановили.



Один из жильцов, Василий Корниенко, рассказывает, что пострадал его дом по адресу: Армейская, 74 и несколько соседних. Кроме того, света нет в домах на улице Нансена и в находящейся рядом промышленной зоне.



По словам мужчины, в субботу они позвонили в управляющую компанию. Сотрудники «Реального мира» успокоили людей, сообщив, что идут плановые отключения по городу. Однако затем они рассказали жильцам, что реальная причина – авария, в частности, порыв силовых кабелей, но последствия предотвратят уже через несколько часов.



– Рабочих они нашли только вечером. А на следующий день сказали, что те не могут ничего исправить, так как у них нет допуска на частную территорию стройки. Нам предложили самостоятельно найти энергетика завода, на котором расположен трансформатор, – поделился Василий.



Он рассказывает, что пострадавшие сами связались с энергетиком и сообщили об этом управляющей компании. 15 июля их снова заверили, что электричество будет восстановлено, но к вечеру этого так и не случилось.