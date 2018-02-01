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Назначен новый руководитель управления МВД Ростова

Назначен новый руководитель управления МВД Ростова
Фото: http://rostov.dk.ru

Руководитель донского главка Олег Агарков представил личному составу нового начальника управления МВД Ростова. На должность назначен 40-летний полковник Владимир Савчук. Начальник ГУ МВД Ростовской области вручил ему служебное удостоверение 2 февраля.

Владимир Савчук родился в Ростове, окончил Ростовский юридический институт МВД России и Академию управления МВД России. Службу в органах начал в 1998 году в должности оперуполномоченного уголовного розыска Кировского района.
- С 2004-го занимал различные руководящие должности. В январе 2015 года был назначен заместителем начальника управления МВД России по городу Ростову-на-Дону, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

На посту начальника городского управления полиции Владимир Савчук сменил Дмитрия Вельможко, который занимал эту должность с ноября 2016 года.

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