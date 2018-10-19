Накануне открытия после ремонта в Ростовском цирке массово сократили персонал



Фото: Vy-afisha.ru

Сотрудников Ростовского цирка массово сократили накануне открытия после ремонта. Своей должности лишился и руководитель учреждения. Об этом Дмитрий Резниченко сообщил на своей странице в соцсети.



По словам уже бывшего директора, такое решение принял гендиректор Росгосцирка Дмитрий Иванов.

«Всему коллективу Ростовского цирка стоила работы пожарная безопасность Ростовского цирка!!! К сожалению, не так много получилось добиться такой огромной ценой... - написал Резниченко. - РОСГОСЦИРК продолжает жонглировать судьбами людей. Гендир Росгосцирка Д. Е. Иванов пошёл на массовое сокращение!!! Практически весь персонал Ростовского цирка был сокращён».



Экс-руководитель цирка Ростова добавил, что учреждению нужен капитальный ремонт, а не массовые репрессии.

В настоящее время на официальном сайте Росгосцирка информация о руководителе Ростовского государственного цирка отсутствует.



Напомним, что проблемы в Ростовском цирке начались в конце февраля этого года. Тогда стало известно о проверках финансовой деятельности учреждения. А в начале апреля из-за нарушения требований пожарной безопасности цирк закрыли. Устранить недочёты планировалось за два месяца. Однако по истечении этого времени открытие не состоялось.

Открытие цирка запланировано на 27 октября. Тогда же состоится первое после перерыва представление.