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На свадьбе в Волгограде житель Ростова устроил стрельбу

На свадьбе в Волгограде житель Ростова устроил стрельбу

30-летний житель Ростова 28 марта устроил стрельбу на свадьбе в Волгограде. Мужчина начал стрелять из травматического пистолета по очереди со своим товарищем во время движения кортежа.

Испуганные прохожие тут же позвонили в полицию. Горожане сообщили о выстрелах возле площади Павших Борцов. По словам очевидцев, стрелявший сидел в автомобиле «Рэндж Ровер».

Полицейские и ОМОН объявили план «Перехват». Иномарку нашли и остановили. В салоне сидели двое мужчин, 30-летний ростовчанин и 26-летний волгоградец. Они оба признались, что по нескольку раз выстрелили в воздух. Оружие и гильзы у них изъяли. Стрелкам грозит уголовная ответственность за хулиганство.

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