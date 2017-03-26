На свадьбе в Волгограде житель Ростова устроил стрельбу





30-летний житель Ростова 28 марта устроил стрельбу на свадьбе в Волгограде. Мужчина начал стрелять из травматического пистолета по очереди со своим товарищем во время движения кортежа.



Испуганные прохожие тут же позвонили в полицию. Горожане сообщили о выстрелах возле площади Павших Борцов. По словам очевидцев, стрелявший сидел в автомобиле «Рэндж Ровер».



Полицейские и ОМОН объявили план «Перехват». Иномарку нашли и остановили. В салоне сидели двое мужчин, 30-летний ростовчанин и 26-летний волгоградец. Они оба признались, что по нескольку раз выстрелили в воздух. Оружие и гильзы у них изъяли. Стрелкам грозит уголовная ответственность за хулиганство.