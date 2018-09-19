На ремонт главной площади Ростова потратят 24 млн рублей



Фото: rostovnadonu.bezformata.ru

В Ростове на ремонт Театральной площади потратят 24 млн рублей. В настоящее время дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова ищет подрядчика, который выполнит работы. Соответствующий аукцион объявлен на сайте госзакупок.



На главной площади города срежут старый асфальт и сделают новое дорожное покрытие, уложат тротуарную плитку и нанесут дорожную разметку. Максимальная цена контракта - 23 759 700 рублей. Деньги будут выделены из городской казны. Все работы должны быть завершены до 15 ноября этого года.



Вероятнее всего, на время ремонта поэтапно участки Театральной площади будут закрыты для проезда транспорта. В связи с этим автомобилистам необходимо запастись терпением, пробки в центре Ростова неизбежны.