Авторизация

Регистрация


  • USD 66.47
  • EUR 77.75
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На ремонт главной площади Ростова потратят 24 млн рублей

На ремонт главной площади Ростова потратят 24 млн рублей
Фото: rostovnadonu.bezformata.ru
В Ростове на ремонт Театральной площади потратят 24 млн рублей. В настоящее время дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова ищет подрядчика, который выполнит работы. Соответствующий аукцион объявлен на сайте госзакупок.

На главной площади города срежут старый асфальт и сделают новое дорожное покрытие, уложат тротуарную плитку и нанесут дорожную разметку. Максимальная цена контракта - 23 759 700 рублей. Деньги будут выделены из городской казны. Все работы должны быть завершены до 15 ноября этого года.

Вероятнее всего, на время ремонта поэтапно участки Театральной площади будут закрыты для проезда транспорта. В связи с этим автомобилистам необходимо запастись терпением, пробки в центре Ростова неизбежны.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.