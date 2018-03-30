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На расширение Северного обхода Ростова к аэропорту потратят 1,4 млрд рублей

На расширение Северного обхода Ростова к аэропорту потратят 1,4 млрд рублей

Министерство транспорта Ростовской области объявило конкурс на определение подрядной организации, которая займётся работами по расширению Северного обхода Ростова. Максимальная цена контракта составляет 1,4 млрд рублей.

Приступить ко второму этапу строительства дороги от Северного обхода Ростова до аэропорта Платов планируется в сентябре этого года. Работы должны быть завершены в ноябре 2019 года. В результате трасса на всём протяжении станет четырёхполосной.

Добавим, что сегодня дорога от Северного обхода донской столицы до аэропорта протяженностью 15,9 километра имеет две и на некоторых участках – четыре полосы движения. Четырехполосным планируется сделать участок порядка 12,5 километра.
Подрядчик, который будет строить дорогу, определится 25 апреля.

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