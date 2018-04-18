На продление моста Сиверса необходимо 24 млрд рублей



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На продление моста Сиверса необходимо 24 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Ростовской области Сергей Ушаков во время заседания комитета по строительству донского Заксобрания.



«По предварительным подсчетам проект продолжения строительства Сиверса оценивается в 24 млрд рублей. Мы неоднократно говорили об этом участке с представителями ростовской администрации, говорили, в том числе, и о том, что проект нужно оптимизировать по расходам», - пояснил Сергей Ушаков.



По его словам, значительная часть нагрузки – это средства, необходимые для выкупа земли под строительство. Продление моста Сиверса до выхода на Нансена должно стать перспективным развязочным транспортным узлом.



При этом при разработке проекта, по мнению специалистов, необходимо учесть дорожную ситуацию на соседних участках, где постоянно образуются заторы. Таким образом, водители, двигающиеся по новому участку, попадут в эти пробки, поэтому транспортную проблему необходимо решать комплексно.



Напомним, новый мост в створе проспекта Сиверса был открыт в 2010 году. На его строительство было потрачено около 8 млрд рублей. Когда объект был завершён, региональные власти объявили, что в скором времени начнется проектирование продолжения мостового перехода.