На поиски исчезнувшего Ростова



Табачная фабрика Асмолова в переулке Газетном



Благодаря фотографу Валериану Петрыковскому мы знаем, как выглядел Ростов в ХIХ веке.



В Ростове не установлено ни памятника, ни мемориальной доски в честь этого человека. Зато благодаря ему, мы можем увидеть, какой была донская столица в конце XIX - начале XX века. Мастер портрета и городского пейзажа фотограф Валериан Фомич Петрыковский ровно 145 лет назад открыл своё первое фотоателье.



Перепечатанные копии его фотографий сейчас можно увидеть на выставках видов старого Ростова. При этом организаторы экспозиций часто забывают упомянуть, что у фото есть автор – Валериан Петрыковский. Да и донские краеведы, составляя свои книги, десятилетиями «эксплуатируют» снимки этого мастера – тоже нередко без ссылок на его авторство.



Старый Ростов уходит в прошлое, таким как на фотографиях Петрыковского, он больше не будет никогда: одни исторические здания ветшают, уникальный архитектурный облик других разрушает неграмотная реставрация. Тем ценнее эти фотокарточки.



Фотодело на Дону появилось примерно в 50-х годах XIX века. В Ростове, Нахичевани, Новочеркасске, Таганроге открылись первые фотоателье, а на ярмарках и в станицах - походные фотографы.







Свой первый фотосалон Валериан Петрыковский открыл в Ярославле, спустя несколько лет переехал в Ростов-на-Дону. К этому времени в донской столице было уже несколько фотосалонов. Ателье Петрыковского располагалось в здании на пересечении переулка Соборного и улицы Темерницкой. На оборотах его фотографий стоит пометка: «ход с Темерницкой улицы, № 81» и «между Садовой и Московской улицами, в доме Крамаренко». Валериан Фомич занимал целый второй этаж, к которому вела деревянная лестница. Стоит отметить, что целый этаж для фотостудии - это даже по современным меркам очень много.

Многие горожане целыми семьями годами фотографировались только у Петрыковского. Он был настолько известен в городе-на-Дону, что его студия была ориентиром для рекламодателей. «Противъ фотографiи Петрыковскаго» - уточняется в рекламе модного мануфактурного магазина Григорiя Трапезникова. Однако в прессе конца XIX - начала XX века невозможно найти ни одной публикации о Петрыковском. Журналистов того времени мало интересовали жизнь и творчество фотографов. Да и сам Валериан Фомич не оставил после себя ни одной автобиографии. До нашего времени дошли только фотографии и открытки с рекламой его фотосалона. Петрыковский сообщал в ней, что работает по-новому: не на мокроколлоидных, собственноручно приготовляемых пластинках, а только на новых сухих, бромо-желатиновых, и не на отечественных, а на «самых лучших заграничных».





Памятник Александру II на Соборной площади



В этом же объявлении сказано, что «снимки производятся моментально» - время экспонирования составляло до 0,1 секунды. Что фотографии «одинаково получаются как в солнечную, так и в пасмурную погоду». Но самое главное - то, что Валериан Фомич делает не только портреты ростовчан, но и снимает виды: «Принимаю всевозможные фотографические заказы различных величин фотографических снимков внутренних и наружных видов зданий, фабрик, заводов, в станицах и имениях», «виды, архитектурные здания и разные копии…».



В течение 15 лет Петрыковский снимал улицы города, здания, мосты, городской сад, соборы, причалы, фабрики, площади… Сейчас некоторые эти фотографии можно найти среди лотов электронных аукционов. Коллекционеры готовы выложить за эти снимки немалые деньги.

- Рассматривая его работы, убеждаешься, что он очень ответственно подходил к делу, - говорит известный ростовский фотограф Глеб Садов. - Качество его фотографий поражает! Скорее всего, снимал он профессиональной студийной камерой. Это очень громоздкий и тяжёлый аппарат. Не то что нынешние. Видно, что Петрыковский не просто фотографировал здания, а ходил по городу и изучал, в какое время суток, какое из них лучше всего освещено. Свет на них подчёркивает архитектуру. Возможно, он очень вдумчиво относился к этому процессу ещё и потому, что фотоматериалы в то время были очень дороги.





Городской сад, ныне парк им. Горького





Глеб Садов

Среди его снимков есть панорамы. Сравните общий вид города с левого берега Дона образца начала XX века и века XXI. Или нижний парк Городского сада. Есть видовые фотографии: Церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы на углу Сенной улицы и Соборного переулка, Лютеранская кирха, Торговый дом Максимова…

- Посмотрите, как на фотографии Дома Максимова на площади Старого базара стоит лошадь с повозкой, как идеально она строит весь кадр, - отмечает Садов. - Скорее всего, это была постановка. На других фотографиях можно увидеть ростовчан того времени, которые попали в кадр Петрыковского случайно. Я всегда ругаю себя за то, что не снимаю Ростов так часто, как хотелось бы. По-хорошему сегодня нужно фотографировать все здания. Фотографировать, чтобы сохранить их. И делать это так, как делал Валериан Фомич: «в чистом виде», так, чтобы ничто не отвлекало от их архитектурной красоты. Современные здания кажутся нам серыми и унылыми, но, следуя примеру Петрыковского, мы должны фотографировать и их тоже. Я сожалею, что когда-то не сфотографировал разномастные ларьки на Чехова, которые тянулись от Большой Садовой до Суворова. Какая возле них кипела жизнь! Они были яркой приметой 90-х. А много ли фотографий старого базара того времени?! Треснувшей высшей партшколы?! Если идти путём Валериана Петрыковского, важно фиксировать на камеру не просто какую-то условную красоту, а фотографировать что-то совершенно обыденное. Поверьте, через 50-100 лет ростовчанам будет интересно именно это.





Ростовский порт в XIX веке



Сегодня фотоальбом ростовских видов, автором которого является Валериан Петрыковский, уже 90 лет находится в хранилище редких изданий Донской государственной публичной библиотеки. История его появления в хранилище в 1927 году не выяснена до сих пор. А в Донской электронной библиотеке в коллекции «История Ростова-на-Дону» хранится цифровая копия альбома «Образы старого Ростова». Издание включает более 400 фотографий второй половины XIX — начала XX века из коллекции Ростовского областного музея краеведения. Среди них есть и оцифрованные фотографии Петрыковского. Посмотреть их можно на сайте vivaldi.dspl.ru.