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На подготовку к ЧМ в Ростовской области потратили около 90 млрд рублей

На подготовку к ЧМ в Ростовской области потратили около 90 млрд рублей
Ростовская область потратила на подготовку к ЧМ-2018 около 90 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Средства были направлены на создание инфраструктуры, переформатированию турбизнеса и гостиничного дела, подготовку 2,7 тысяч волонтёров.

Глава региона сообщил, что после мундиаля продолжится развитие левобережной зоны. В этой части города планируется построить ледовый дворец, гандбольный и конноспортивный комплексы, центр для экстремальных видов спорта, а также базы для ФК «Ростов». Если задуманное удастся воплотить в жизнь, в Ростовской области смогут готовить сборные региона и страны по 18 олимпийским видам спорта, в том числе по двум зимним.

Как сообщалось ранее, 28 из 90 млрд руб. было выделено из федерального бюджета, 26 млрд руб. - из бюджетов Ростова и области, остальное – внебюджетные средства. Большая часть средств ушла на строительство нового стадиона «Ростов Арена» (почти 19 млрд руб.) и возведение аэропорта Платов – 47 млрд руб.

Напомним, в Ростове пройдут пять матчей ЧМ-2018. 17 июня на «Ростов-Арене» встретятся Бразилия - Швейцария, 20 июня в Ростове сыграют Уругвай и Саудовская Аравия, 23 июня состоится встреча сборных Кореи и Мексики, 26 июня пройдет матч Исландия - Хорватия. На 2 июля запланирована игра стадии плей-офф.

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