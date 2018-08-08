На охране исторического облика Ростова





Застать на месте Александра Олеговича Кожина практически невозможно. Встретиться с ним удалось на одном из объектов, судьбой которого он сейчас как руководитель ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) обеспокоен.



Ранним утром Кожин осматривает вход в здание на улице Московской, известное ростовчанам как «Дом Кисина».

- Вчера только заколотили дверь, чтобы никто не пробирался внутрь, а сегодня ночью её опять кто-то выбил, - рассказывает Александр Олегович.



Уникальное строение с великолепной лепниной сегодня разрушается на глазах. После того как жильцов расселили, пустующий особняк стал привлекательным местом для бездомных и мародеров. Совсем недавно активисты успели перехватить охотников за металлом, которые собирались срезать в подъезде фрагмент лестницы.

- Нам позвонили жильцы дома (три квартиры до сих пор не отселены, в них продолжают жить люди) и рассказали, что в подъезде ходят неизвестные и собираются что-то спиливать. Мы попросили вызвать полицию до нашего прихода, мародерства не допустили. Тогда-то и решили заколотить дверь в нежилой подъезд, но её уже дважды выбивали, - добавляет Кожин.







Это неудивительно, поскольку до сих пор вход в дом был свободным. А когда на время ЧМ его фасад закрыли баннером, причем варварским способом – металлические прутья забили прямо в стены, асоциальные личности стали шнырять внутрь, скрываясь под огромным полотном. Активисты добились того, чтобы баннер был снят, необходимо было переходить к следующему этапу борьбы за памятник.

- Мы вывезли с первого этажа грузовик мусора, на днях снова будем заказывать машину, убирать оставшийся хлам, - пояснил защитник памятника.







Чтобы в дальнейшем не допустить подобного, Александр Кожин отправился в здание напротив - поговорить с его владельцем и попросить разрешения установить на доме камеры видеонаблюдения. Владелец помещения оказался человеком понимающим и дал добро на установку камер, признавшись, что давно вместе с сотрудниками наблюдает за судьбой «Дома Кисина».

- На днях закажем баннер с информацией о том, что дом находится под охраной государства и любое вредительство по отношению к нему преследуется по закону, - добавляет Кожин. – Плакат установим прямо перед входом.







По мнению Кожина, эти элементарные меры позволят отвадить от здания бездомных и другие недоброжелательные элементы.



Пока Кожин улаживал вопросы на Московской, его уже ждут в Братском. Здесь ведется ремонт фасада другого исторического здания - «Доходного дома П. С. Сивожелезова, 1910-е гг.».

- Так как здание является объектом культурного наследия, на его ремонт должен выдавать разрешение Комитет по охране объектов культурного наследия. Подрядчик такое разрешение не получал, - поясняет Александр Олегович.







К сожалению, рабочие уже успели загадить исторический фасад. У дома отлично сохранилась кирпичная кладка. Все, что нужно было сделать, по мнению специалистов, - восполнить немногочисленные выбоины кирпича и фрагментарные утраты аттиков (верхние надстройки со слуховыми окнами). Ну, произвести разве что ещё гидроклининг первого этажа, то есть очистить фасад пескоструйным аппаратом и покрыть укрепляющим составом. Но вместо этого фасад покрасили в белый цвет, окончательно уничтожив его исторический облик. Решение было не только губительным для исторического вида памятника архитектуры, но еще и незаконным — все эти манипуляции, как выяснилось из ответа Комитета по охране ОКН, с ними вообще не согласовывались.



Подобных примеров, когда исторические здания с уникальными фасадами уродуются современным капремонтом, в Ростове предостаточно. К сожалению, не всегда общественность успевает вовремя вмешаться, и ретроздания навсегда теряют свой неповторимый шарм.







Как отмечает Александр Кожин, работы по линии охраны памятников в Ростове действительно много. За сохранность некоторых из них сражаться приходится в суде. Так, в 2015 году ВООПИиК во главе с Кожиным помог отстоять атаманский дворец в станице Старочеркасской, который Минимущество Ростовской области передало Ростовской епархии. Решение удалось оспорить в арбитражном суде. Едва процесс стих, как намечается новая судебная схватка, и снова с РПЦ. На этот раз - за здание кукольного театра, расположенное в переулке Университетском.

- Нам удалось найти документы в архиве, которые описывают, как разбиралось здание церкви. Колокольня и колонны кусками разбивали, а строительный мусор вывозили. То есть в результате от здания церкви осталась только часть стены и частично - кладка. Здание театра было выстроено заново, поэтому притязания Ростовской епархии на это помещение под предлогом, что там располагался храм, необоснованны, - пояснил Александр Кожин.







Воевали за дом Врангеля, особняк Парамонова, его же склады и многие другие исторические объекты, которые могли исчезнуть с карты Ростова. К сожалению, в некоторых «боях» приходилось терпеть поражение. В частности, несмотря на все старания Александра Кожина, не удалось сохранить здание первой ростовской бильярдной – строение середины 19 века. Александр Олегович обращался в министерство культуры с ходатайством признать его памятником архитектуры. Но, увы, новая гостиница, построенная на его месте, чиновникам оказалась важнее.



Журналисты окрестили Кожина «человеком-памятником». Между тем он сам не сторонник мнения, что памятников много не бывает. А как раз, наоборот, считает, что за последние несколько лет Ростов заполонили ненужные городу скульптуры. А вот мемориальные доски на домах, где жили выдающиеся люди, по мнению Кожина, есть далеко не везде.







За последние несколько лет благодаря ему в городе появились или были восстановлены десятки таких досок – Героям Советского Союза, деятелям культуры, писателям. В этом году на доме погибшего профессора ЮФУ Владислава Смирнова тоже установили памятную доску. Кожина неспроста считают в городе «главным по доскам».



К нему часто обращаются и по другим вопросам, в основном касающимся сохранения исторического облика Ростова. Александр Кожин говорит, что делать это было бы гораздо проще, если бы в городе появилась охранная зона, в пределах которой сносить дореволюционные особняки было нельзя.



На протяжении многих лет мечтой председателя общества охраны памятников остается музей города. Это удивительно, но до сих пор такого в Ростове нет. К слову, Александр Кожин предлагал под его размещение несколько вариантов, в том числе те памятники архитектуры, которые сейчас пустуют и продолжают ветшать.