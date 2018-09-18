На Новый год жители Ростовской области будут отдыхать 10 дней



Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений Министерства труда РФ одобрила предложения по переносу выходных и праздничных дней в 2019 году. Тем самым утвержден список выходных дней в 2019-м. Документ опубликован на сайте федерального ведомства 19 сентября.



В следующем году совпадающие с нерабочими праздничные дни перенесут. Так, 5 и 6 января, это суббота и воскресенье, перенесут на 2 и 3 мая - четверг и пятницу. Также выходной день с субботы, 23 февраля, будет смещен на пятницу, 10 мая.



Таким образом, в новогодние праздники жители Дона, как и все россияне, будут отдыхать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019-го. На День защитника Отечества запланированы два выходных дня, 23 и 24 февраля. В Международный женский день вся страна будет отдыхать с пятницы по понедельник - 8, 9 и 10 марта.



Продолжительными выйдут и майские праздники. Выходные продлятся с 1 по 5 мая, а также с 9 по 12 мая. День России, который отмечается 12 июня, подарит выходной в середине недели - в среду.



В День народного единства вместе со всей страной дончане будут снова отдыхать три дня подряд — 2, 3 и 4 ноября.

