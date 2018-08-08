На нескольких участках трассы в Ростовской области из-за жары ограничили движение грузовиков



В Ростовской области на нескольких участках федеральных трасс ограничили движение большегрузов из-за жары.



Ограничение ввёл с 15 августа ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. Из-за повышения температуры воздуха до 32 градусов, запрещается движение грузовиков с 10 утра до 22 часов.



Ограничение вводится на участках следующих трасс:



- А-260 Волгоград-Каменск – Шахтинский – граница с Украиной;

- А-270 Новошахтинск - граница с Украиной;

- А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог - граница с Украиной;

- А-135 Подъездная дорога от М-4 «Дон» к Ростову-на-Дону: Северный, Южный и Западный подъезды.



Добавим, что по данным синоптиков жара в Ростовской области сохранится до конца текущей недели.