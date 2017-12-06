На Левом берегу Дона газон укладывают в грязь и лужи





Специалистов и обычных жителей Ростова возмутила технология укладки рулонного газона на Левом берегу Дона. Рабочие стелют газон в грязь и лужи.



Своим впечатлением от увиденного на улице Левобережной поделилась руководитель одного из садовых центров Ростова Надежда Попова.

«Вот так у нас проходит озеленение Левого берега. Известная компания укладывает рулонный газон. По-моему, по фото всё видно, и нарушение технологии и норм. Хочется спросить: друзья, а вы как с совестью договорились? Не стыдно?» - написала девушка.







Фотографии действительно красноречиво демонстрируют всё происходящее. Рулоны с травой раскладывают на кое-как разровненную землю с лужами. Результат такой технологии можно увидеть тут же. Газон получился волнообразный.

«Гости нашего города, мечтающие посетить Левый берег Дона, не пугайтесь! Мы сами в шоке!» - добавила Надежда Попова.



Между тем, объёмы средств, выделяемые на благоустройство левобережья, вполне позволяют выполнять работы качественными материалами с соблюдением технологии. Так, в сентябре Управление благоустройства Кировского района объявило конкурс на поиск подрядчика для благоустройства и озеленения улиц Левобережной и Чемордачка. Сумма контракта составила более 71 млн рублей. В октябре на озеленение улиц Левобережной и Чемордачка (устройство газона) из областного и городского бюджетов было выделено ещё 22,2 млн рублей.



