Авторизация

Регистрация
  • USD 58.24
  • EUR 62.49
Новости

Общество

0

На дорогах Ростовской области утром и вечером ожидается туман

На дорогах Ростовской области утром и вечером ожидается туман

В Ростовской области утром и вечером 17 марта ожидается туман. О неблагоприятных погодных условиях на дорогах региона предупреждает донская ГИБДД.

В связи с этим водителей просят соблюдать скоростной режим в соответствии с дорожными и погодными условиями.
- Следует увеличить дистанцию до двигающегося впереди автомобиля, не совершать маневров, не убедившись в их безопасности, - настоятельно рекомендуют в Госавтоинспекции.

По информации Ростовского Гидрометцентра, днём 17 марта на территории области сохранится облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха +7…+12.

Накануне на территории области прогнозировались дожди. Осадки, по данным синоптиков, будут идти до конца недели.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!