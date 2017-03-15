На дорогах Ростовской области утром и вечером ожидается туман





В Ростовской области утром и вечером 17 марта ожидается туман. О неблагоприятных погодных условиях на дорогах региона предупреждает донская ГИБДД.



В связи с этим водителей просят соблюдать скоростной режим в соответствии с дорожными и погодными условиями.

- Следует увеличить дистанцию до двигающегося впереди автомобиля, не совершать маневров, не убедившись в их безопасности, - настоятельно рекомендуют в Госавтоинспекции.



По информации Ростовского Гидрометцентра, днём 17 марта на территории области сохранится облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха +7…+12.



Накануне на территории области прогнозировались дожди. Осадки, по данным синоптиков, будут идти до конца недели.

