На дорогах Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий



Фото: Verhneeluzansk.gorodishe.pnzreg.ru

В Ростовской области 29 декабря в связи с изменением погоды ожидается ухудшение условий на дорогах.



В некоторых районах области прогнозируется снег, в связи с перепадами температуры возможны гололедица и туман.



Водителей просят быть внимательными на дорогах региона, соблюдать скоростной режим и выбирать безопасную дистанцию и интервал движения.

- Избегайте резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем, - отметили в донском управлении ГИБДД.



Как ранее писал Rostov.ru, в последние дни декабря погода будет носить неустойчивый характер.