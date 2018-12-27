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На дорогах Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий

На дорогах Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий
Фото: Verhneeluzansk.gorodishe.pnzreg.ru
В Ростовской области 29 декабря в связи с изменением погоды ожидается ухудшение условий на дорогах.

В некоторых районах области прогнозируется снег, в связи с перепадами температуры возможны гололедица и туман.

Водителей просят быть внимательными на дорогах региона, соблюдать скоростной режим и выбирать безопасную дистанцию и интервал движения.
- Избегайте резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем, - отметили в донском управлении ГИБДД.

Как ранее писал Rostov.ru, в последние дни декабря погода будет носить неустойчивый характер.

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