На Дону разыскивают пропавшего жителя Кубани



В Ростовской области разыскивают 75-летнего пенсионера из города Кропоткин. Иван Марченко 10 ноября вышел из дома на улице Белковская и пропал без вести.



Уже 13 дней мужчину разыскивают родные. В последний раз Ивана видели на границе Краснодарского края и Донского региона. Поэтому есть большая вероятность того, что он находится в Ростовской области.



Рост Ивана Марченко около 170 сантиметров. У него худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза.



Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.