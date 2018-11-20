Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону разыскивают пропавшего жителя Кубани

На Дону разыскивают пропавшего жителя Кубани
В Ростовской области разыскивают 75-летнего пенсионера из города Кропоткин. Иван Марченко 10 ноября вышел из дома на улице Белковская и пропал без вести.

Уже 13 дней мужчину разыскивают родные. В последний раз Ивана видели на границе Краснодарского края и Донского региона. Поэтому есть большая вероятность того, что он находится в Ростовской области.

Рост Ивана Марченко около 170 сантиметров. У него худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.