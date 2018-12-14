На Дону разыскивают мужчину из Брянска



В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 33-летнего мужчину. Виталий Маркин выехал из Брянска в Сочи 13 декабря.



Известно, что мужчина управлял автомобилем «Тойота Церес» серого цвета. Виталий перестал выходить на связь 14 декабря. Близкие предполагают, что он может находиться в Ростовской области.



Рост пропавшего - около 175 сантиметров. У него среднее телосложение, карие глаза, тёмные короткие волосы. Чёлка собрана сзади в небольшой хвостик. Во что был одет мужчина, неизвестно.



Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Виталия Маркина, пожалуйста, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.



Всех неравнодушных жителей Дона просят подключиться к поискам.